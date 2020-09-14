Более 40,9 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 219 тысяч человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 40,9 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 219 016 человек», — говорится в сообщении.

За сутки в России проведено 279 тысяч тестов на коронавирус, уточнили в пресс-службе.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.