В России проведено свыше 21,3 млн тестов на коронавирус с начала эпидемии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Отмечается, что в настоящее время под медицинским наблюдением находятся 277 373 пациента.

За минувшие сутки в России провели 265 тысяч тестов на COVID-19.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.