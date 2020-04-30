В России проведено более 3,4 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в четверг, 30 апреля.

При этом 194 тыс. тестов было проведено в стране за последние сутки, под медицинским наблюдением находятся 208 тыс. человек, передает ТАСС.

Ранее в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские тестовые системы, определяющие наличие коронавирусной инфекции, лучше многих зарубежных аналогов. Представитель Кремля добавил, что все тесты имеют определенную долю погрешности. Тем не менее, по его словам, чиновников из администрации главы государства регулярно проверяют на наличие инфекции.

29 апреля стало известно, что Москва лидирует среди мегаполисов мира по количеству тестирований на 100 тыс. человек.

В общей сложности в городе проведено более 730 тыс. исследований на COVID-19. При этом каждый день в федеральных, частных и городских лабораториях Москвы анализы сдают более 25 тыс. жителей.

По последним данным, в стране зафиксировано более 99 тыс. случаев заболевания.

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