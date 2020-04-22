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В России проведено более 2,2 млн тестов на коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«В России проведено более 2,2 млн тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 145 тыс. человек», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Уточняется, что за последние 24 часа в стране проведено 109 тыс. тестов на COVID-19.

Ранее стало известно, что почти 140 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение коронавирусом.

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