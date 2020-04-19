В России проведено более 1,9 млн лабораторных исследований на коронавирус SARS-CoV-2, сообщает в воскресенье, 19 апреля, пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом уточняется, что за сутки в стране проведено 117,9 тыс. тестов. Под медицинским наблюдением остаются 132 тыс. человек.

Ранее, 19 апреля, стало известно, что более 17,5 тыс. работников городских служб Москвы сдали тест на наличие коронавирусной инфекции. Эти меры направлены на то, чтобы обеспечить безопасность и контроль за состоянием здоровья медицинских и социальных работников, а также сотрудников транспорта.

По состоянию на 18 апреля в России общее число заболевших достигло 36 793, умерли 313 пациентов, выздоровели 3 057.

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