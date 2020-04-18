Все новости на карте

В России проведено более 1,8 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции COVID-19, сообщает Роспотребнадзор.

«Проведено 1 млн 831 тыс. 892 лабораторных исследований на наличие нового коронавируса в материале от людей, в том числе из числа прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что следят за заболеваемостью внебольничными пневмониями во всех субъектах России.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила рост заражений коронавирусом увеличением проводимых тестов на инфекцию.

Видео дня. Участник Pussy Riot гулял в форме МВД