Российские политики сочли бессмысленной акцию с запуском украинского флага в сторону Крыма.

Накануне активисты из Украины подняли на воздушных шарах желто-синее полотно и направили в сторону полуострова. Вместе с флагом также запустили несколько тысяч листовок с надписью «Крым — это Украина». Куда улетел флаг, неизвестно.

«Дешевая провокация»

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крымского региона Роман Чегринец счел эту акцию «дешевой и бесполезной провокацией».

Он заявил, что на Украине полно внутренних проблем, однако вместо решения трудностей, националисты отметились очередной «неадекватной» выходкой.

По его мнению, за подобными действиями стоит «банальное осваивание средств», выделенных государством или «каким-то западным фондом на развитие демократии».

«Очередные гранты, как всегда, растащили, а для заметания следов запускают шарики. Не исключено, что это просто инсценировка, чтобы отчитаться перед своими хозяевами, а сам флаг упал на взлете, дальность полета — минус сто метров», — сказал Чегринец Mpravda.com.

«Чем бы дитя ни тешилось»

Главе рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александру Молохову эта акция напомнила мультик про Винни-Пуха.

«Только в роли коллективного безобидного Пятачка выступили не до конца адекватные украинские активисты», — заявил он в разговоре с Mpravda.com.

По его словам, акция оказалась пустой, никчемной и бессмысленной.

«Одним словом, чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало», — заключил Молохов.

«Театр абсурда»

Депутат Госсовета Крыма Николай Волков также отметил, что эти действия направлены на то, чтобы отвлечь внимание украинцев от реального положения дел в стране.

«То, что сейчас происходит на Украине, — театр абсурда. Там делают абсолютно все, чтобы народ не задумывался о более важных вещах, о том, что гибнут люди, о том, что сняли мораторий на продажу земли и сейчас иностранные компании раскупят весь чернозем», — подчеркнул он в разговоре с Mpravda.com Крым.

Парламентарий предположил, что отмена моратория приведет к необратимым последствиям для жителей Украины.

«Теперь украинцы будут жить в резервациях — в крупных городах, а земля будет принадлежать иностранным корпорациям. Как некогда жили индейцы. Ну разве что миллиона три украинцев оставят, чтобы они обслуживали эти земли, а все остальные лишние. Так, что все, что им осталось, — запускать в Крым шарики и флаги», — резюмировал Волков.