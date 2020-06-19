Российские политики прокомментировали решение Евросоюза продлить санкции против Москвы по Крыму. По мнению парламентариев, Европа «пляшет под дудку» США. Ключевые заявления — в материале Mpravda.com.

Скука и сожаление

Продление санкций Евросоюза против России вызывает только скуку и сожаление, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

«Инертность блокового мышления давно уже ударяет больше по самой Европе. Но все еще не хватает воли руководствоваться собственными интересами, все еще пляшут под вашингтонскую дудку», — написал депутат в твиттере.

«Минск-2» ни при чем

Антироссийские санкции плохо увязаны с минскими договоренностями, это, скорее, целевая политика коллективного Запада, считает сенатор Алексей Кондратьев.

"Одним из ведущих условий Минских соглашений является "формула Штайнмайера". В ней, например, вопрос Крыма не рассматривается в принципе. А санкции вводятся и пролонгируются именно с требованием возврата Крыма", — сказал Кондратьев Mpravda.com.

Для нашей страны крымский вопрос принципиален, подчеркнул он.

«Это территория России, ей и останется», — заключил политик.

Антироссийская месса

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, назвал продление санкций Евросоюза «очередным раундом антироссийской мессы».

«Несмотря на известные противоречия, обострившиеся с приходом в Белый дом вашингтонский Трампа, тем не менее евроатлантическая солидарность в отношении России продолжает работать, она проявляется, несмотря на разногласия, которые есть между Вашингтоном и Европейским союзом <…> по поводу судьбы НАТО, есть там и экономические противоречия, но тем не менее есть общие подходы, связанные с проведением санкционной политики в отношении нашей страны», — отметил Новиков.

По мнению парламентария, лучшим ответом на такого рода действия была бы дальнейшая «эффективная энергичная интеграция» Крыма в состав России. Новиков отметил, что полуостров никогда не выпадал из общего культурного пространства, а что касается пространства экономического и экономических возможностей, нужно и дальше делать все, чтобы Россия была объединена «прочным общим каркасом экономических интересов, транспортной инфраструктурой, хозяйственными связями».

Он отметил, что Россия сейчас ищет способы запуска экономического роста после пандемии коронавируса. Если Москва сможет не ориентироваться на старую парадигму социально-экономического развития, а учитывать новые рубежи, новые подходы, то, соответственно, и экономический рост будет быстрее, и внешнюю политику на фоне экономических возможностей можно будет проводить «еще более эффективную, энергичную и убедительную», убежден парламентарий.

Продление санкций

Ранее в пятницу глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что главы государств Евросоюза заслушали в ходе видеосаммита информацию от лидеров Германии и Франции по выполнению Минских соглашений, и теперь ЕС может перейти к пролонгации экономических санкций против России. Сейчас ограничения действуют до 31 июля, их продлевают на полгода.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив Москву во вмешательстве в дела Киева, ввел против нее санкции. Россия приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений по урегулированию. В последнее время в Европе все чаще звучат мнения о необходимости отмены санкций против России.