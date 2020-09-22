Квартиры в новых домах к концу года могут подорожать на 12-15%. По данным экспертов, такой рост цен обусловлен высоким спросом на новостройки из-за льготной ипотеки, пишет газета «Известия».

«Рамблер» писал, что ранее в рамках мер поддержки строительной отрасли президент России предложил обеспечить получение россиянами льготных ипотечных кредитов под 6,5% годовых. Льготная ставка будет распространяться на займы, оформленные до 1 ноября 2020 года.

Аналитики и риэлторы отмечают, что с начала года цены на жилье в новостройках в регионах выросли на 5–8%.

«Мы ожидаем дальнейшего роста цен — до 12% по итогам года. В числе причин — высокий спрос из-за программы льготной ипотеки под 6,5% и выход на рынок инвесторов — граждан, которые решили снять накопления с депозитов и вложить в квадратные метры», — пояснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

По словам руководителя направления новостроек в «Авито Недвижимости» Дмитрия Алексеева, на 28,2% — по сравнению с 2019 годом — подорожали новостройки в Петербурге, на 15,3% — в Краснодаре, на 12,1% — в Новосибирске, на 12,7% — в Казани.

Эксперты также ожидают роста цен и на вторичное жилье. Он связан с ограниченностью предложения на первичном рынке и со снижением средних ипотечных ставок.