Росавиация до 1 августа продлила запрет на международные авиаперелеты и въезд в Россию иностранных граждан, введенные на фоне пандемии коронавируса. Соответствующую телеграмму агентство разослало аэропортам, сообщает в четверг, 2 июля, принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«До 23:59 по местному времени 31.07.2020 действует временное ограничение на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства», — указано в документе.

Его подлинность подтвердили источник в правительстве и представитель московского аэропорта Домодедово.

Собеседник издания в Белом доме пояснил, что подобные телеграммы выпускаются каждый месяц с конца марта, когда авиаперевозки за рубеж были приостановлены. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд за границу. При этом не исключено, что, если будет принято решение об открытии международного авиасообщения, в авиакомпании и аэропорты поступят новые телеграммы.

В свою очередь в Росавиации РБК отказались комментировать служебную переписку.