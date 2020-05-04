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В России с начала апреля прошли специальную санобработку около 12 тысяч зданий и сооружений транспортной инфраструктуры в рамках мер по противодействию распространения COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Общая площадь обработанных объектов составила более 1, 782 миллиона квадратных метров.
Кроме того, с начала апреля в российских регионах сотрудники МЧС провели санитарную обработку более 3 тысяч километров автодорог.
Ранее сообщалось, что в России продезинфицировали около двух тысяч учреждений соцобслуживания. Общая площадь обработанной территории составила 1,165 миллиона квадратных метров.
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