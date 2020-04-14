Производители и поставщики продуктов в России выступили с инициативой о введении продуктовых карточек для нуждающихся граждан. Об этом во вторник, 14 апреля, пишет «РИА Новости» со ссылкой на РБК.

Авторы инициативы предложили правительству страны приступить к реализации проекта Министерства промышленности и торговли, который предполагает раздачу продуктовых карточек гражданам с низкими доходами. Категорию таких граждан предлагается расширить теми, кто потерял доход в связи с распространением коронавируса.

Предполагается, что таким гражданам ежемесячно будут выдаваться карточки на сумму в 10 тыс. рублей для покупки товаров отечественного производства.

Раздача продуктовых карточек позволит поддержать не только граждан с низким доходом, но и отечественных производителей, спрос на товары которых снизился на фоне пандемии, а также сохранить рабочие места.

Обращение к правительству подписали глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, руководитель Национального союза производителей молока Артем Белов, а также их коллеги из других профессиональных объединений.

Президент России Владимир Путин 8 апреля провел совещание в формате видеоконференции с главами субъектов страны по вопросам противодействия распространению коронавируса. В ходе заседания глава государства дал ряд поручений, в том числе касающихся работы регионов, доплат медикам, мер поддержки бизнеса и граждан.

В частности, пособие по безработице, если гражданин обратился в службу занятости после 1 марта, теперь будет выплачиваться в апреле, мае и июне по максимальной планке — 12 130 рублей. При этом оформить пособие можно будет дистанционно.

Изначально идею реализации в России программы продовольственных карт по аналогии с американским проектом в начале 2015 года предложили защитники потребителей, однако проект остался в «замороженном» состоянии. Предполагалось, что программа начнет действовать в 2018 или 2019 году, однако впоследствии от нее отказались.