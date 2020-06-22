Федеральная налоговая служба (ФНС) РФ признала гомосексуальный брак, заявил на своей странице в Facebook ЛГБТ-активист Игорь Кочетков. В пример он привел ситуацию из личного опыта.

Кочетков напомнил, что согласно российскому законодательству россияне, состоящие в браке, могут получить налоговый вычет в размере 13% из числа расходов, понесенных в интересах супруга.

Активист, как гражданин РФ, решил воспользоваться вышеуказанным правом, учитывая, что состоит в браке с мужчиной, заключенном в США. Кочетков заполнил налоговую декларацию, а также приложил к заявлению нотариальный перевод американского свидетельства о браке.

«Инспекция ФНС провела камеральную проверку декларации и подтвердила сумму заявленного мной налогового вычета в полном объеме», — написал активист, подчеркнув, что уже получил причитающуюся ему выплату.

Кочетков подчеркнул, что, произведя выплату, фактически государство признало ЛГБТ-брак.

«Романтики и пафоса маловато, зато неопровержимо», — констатировал автор сообщения.

Он также добавил, что согласно российским законам в РФ признаются браки, заключенные в других странах. Поэтому, юридически никакого нарушения в случившейся ситуации нет.