Продажа книги Амантонио «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации» приостановлена в России. Об этом в среду, 12 февраля, сообщила пресс-служба издательской группы «АСТ».

«Тема вакцинации сегодня, во время вспышки коронавируса, активно обсуждается и находится в центре внимания общественности и журналистов. На этом фоне одна из книг, вышедшая с грифом «Не является учебником по медицине. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора», рассматривающая различные аспекты вакцинации, попала в центр ожесточенной дискуссии», — говорится в заявлении.

Как следствие, руководство издательства «пошло на беспрецедентный шаг» и приостановило продажу книг.

По мнению издательской группы, сейчас существует необходимость открытого обсуждения проблемы цензуры в сфере издания книг медицинской тематики.

«Кто должен определять, является ли высказанное мнение журналиста, блогера или медийного лица потенциальной угрозой, а не альтернативным взглядом на общепринятые установки?» — задаются вопросом в «АСТ».

В аннотации к книге «Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации» на сайте «Лабиринт» говорится, что это произведение основано на анализе научных публикаций автором, который пришел к выводу, что нет ни одного грамотного исследования, подтверждающего безопасность вакцин.

12 сентября в департаменте здравоохранения Москвы заявили, что доводы противников вакцинации не имеют научного подтверждения и являются только мифами. Отмечается, что самым распространенным заблуждением считается то, что «от прививки будет намного хуже, чем без нее».

6 апреля Роспотребнадзор поддержал идею о блокировке «антипрививочных сайтов». Кроме того, в ведомстве обеспокоились активностью антипрививочного лобби и распространением информации о вреде вакцинации.