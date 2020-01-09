В России впервые принят ГОСТ для жевательного табака. С текстом документа ознакомился 9 января RT.

ГОСТ вступил в силу с 1 января, в его тексте прописаны основные требования к упаковке и составляющим изделия. Так, в состав жевательного табака могут входить глицерин, табачное сырье, пропиленглиголь, пищевая соль и натрий двууглекислый.

На упаковке изделия должна быть информация о производителе и составе табака, указана маркировка «18+» и предупредительная надпись о вреде табачного изделия. При этом слова «Это табачное изделие вредит вашему здоровью» должны находиться в рамке черного цвета.

Разработчиком стандарта выступил Всероссийский НИИ табака, махорки и табачных изделий. По данным специалистов, основной задачей ГОСТа стала необходимость отличать жевательный табак от снюса.

«По способу употребления и упаковке этот табак (снюс. — Ред.) схож с табаком жевательным», — отметили в ведомстве. Разработка нацстандарта на жевательный табак даст возможность идентифицировать этот вид продукции.

2 января стало известно о проведении Роспотребнадзором около 28 тыс. проверок по продажам некурительной никотиносодержащей продукции и обнаружил почти 900 тыс. единиц запрещенных аналогов снюса. Вся продукция изъята из оборота.

24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет. Помимо этого, премьер поручил Роспотребнадзору и МВД при участии Генпрокуратуры и СК организовать внеплановые выездные проверки, чтобы предотвратить возможную реализацию такой продукции в торговых точках.

23 декабря Совет Федерации на пленарном заседании рассмотрел обращение к правительству России с просьбой приостановить оптовую и розничную продажу никотиносодержащих изделий до внесения соответствующих поправок в законодательство. Сенаторы хотят приостановить продажу снюсов до внесения изменений либо в рассматриваемый Госдумой законопроект об их запрете, либо в проект закона о приравнивании электронных сигарет к табачным изделиям, которые могут вступить в силу в 2020 году. Члены Совфеда полагают, что запрет поможет защитить здоровье подростков.