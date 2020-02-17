Птицы могут вернуться в Россию из зимовки на неделю раньше из-за аномально теплой зимы и ожидающегося теплого марта. Об этом рассказал «Известиям» ведущий специалист «Фобос» Евгений Тишковец.

«В марте холода могут еще несколько раз возвращаться. Но нынешней весной это будут слабые морозцы в рамках климатической нормы», — объяснил Тишковец.

«Птицы — очень хорошие метеорологи, чутье у них развито безупречно. Помимо тепла, их стимулирует к раннему возвращению еще один важный фактор — водоемы во многих регионах России за всю зиму так и не замерзли», — пояснил он.

В РАН также отметили, что на фоне изменений в климате птицы меняют и графики своих миграций. При этом важнее не общее повышение температуры, а увеличение количества еды.

Например, с середины декабря сотрудники Центрально-Лесного заповедника в Тверской области наблюдали стайки зябликов до 15 особей, хотя, как правило, зимой таких птиц в этом регионе быть не должно.

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