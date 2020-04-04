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Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин предрек России резкий рост продаж водки из-за коронавируса. Об этом он рассказал РИА Новости.

По его прогнозам, продажи крепких алкогольных напитков, включая водку и коньяк, могли вырасти в марте на 20 процентов по сравнению с тем же месяцев 2019 года. Также ожидается рост розничной реализации вина на 10 процентов и пива на 5 процентов. При этом показатели в апреле могут быть еще более значительными, подчеркнул эксперт.

Россияне скупают алкоголь не только для потребления на фоне самоизоляции из-за коронавируса, но и для изготовления антисептиков на основе спирта, считает Шапкин.

По данным экспертов союза, в марте 2019-го продажи водки упали на 0,1 процента, однако потребление коньяка выросло 5 процентов, а вина —на 1,8 процента.

Ранее главный врач-инфекционист центрального административного округа Москвы столичного департамента здравоохранения Илья Акинфиев разрешил гражданам использовать водку для обработки поверхностей дома и на работе в период пандемии коронавируса. В то же время некоторые регионы ограничили продажу алкоголя.

По состоянию на 4 апреля в мире более 1 миллиона 66 тысяч зараженных коронавирусом. Из них около 56 тысяч скончались, еще 223 тысячи человек вылечились. В России находится более 4 тысяч инфицированных, 34 человека умерли.

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