В России необходимо ввести запрет на использование пиротехники вблизи жилых домов и больниц, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Он направил письмо главе МЧС Евгению Зинчеву, с копией которого 14 января ознакомился RT.

Парламентарий предложил запретить использовать фейерверки и петарды на расстоянии до 500 м от жилых домов и медицинских учреждений. Федоров отметил, что применение таких средств может закончиться нанесением ущерба зданию или пожаром.

Также политик заявил, что многие любители пиротехники не всегда задумываются, что в соседнем доме есть семьи с детьми, а в больницах могут находиться люди в тяжелом состоянии, для которых взрывы фейерверков становятся дополнительной проблемой.

Как отмечает «Газета.ру», по действующему законодательству, пиротехнику запрещено применять в помещениях, на балконах, в национальных парках, заповедниках, на кладбищах и территориях пожароопасных объектов, а также во время проведения митингов и демонстраций.

2 января сообщалось, что министр здравоохранения Армении Арсен Торосян заявил о разработке в стране законопроектов об ограничении продажи фейерверков, в связи с тем, что более 50 человек пострадали во время празднования Нового года от пиротехнических средств.