Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил министру промышленности и торговли Денису Мантурову увеличить время продаж шампанского и слабоалкогольных напитков во время новогодних праздников.

Как 2 января сообщает «РИА Новости», депутат пояснил, что получает обращения от избирателей, которые жалуются, что из-за предновогодней сутолоки не успевают совершить «алкогольный шопинг» накануне праздника.

В настоящее время в России запрещено продавать алкоголь с 21:00 до 8:00, при этом некоторые регионы могут устанавливать свои временные ограничения.

Ранее в декабре депутаты Московской областной думы приняли закон, предусматривающий запрет на размещение в многоквартирных домах торговых точек, продающих малоалкогольные напитки. Инициатива вписывается в концепцию по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией.