Общероссийский профсоюз образования подготовил проект поправок, ужесточающих наказание за насилие в отношении учителя и вводящих штрафы за оскорбление педагогов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс статьёй о насильственных действиях в отношении педагогического работника. За нанесение побоев или применение иного насилия предполагается ввести наказание в виде лишения свободы до трёх лет. За те же деяния, совершённые группой лиц, с применением оружия или с причинением тяжкого или средней тяжести вреда здоровью или иных тяжких последствий предлагается лишать свободы на срок до шести лет.

Кроме того, проект предусматривает внесение поправок в КоАП о штрафах за оскорбление учителя — от четырёх до пяти тысяч рублей для граждан, от 40 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч рублей для юридических лиц. Также предусмотрено и увеличение штрафов для родителей за неисполнение своих обязанностей по воспитанию и содержанию детей с 500 до трёх тысяч рублей.

Законопроект призван усилить ответственность за неуважительное отношение к педагогам, поскольку участившиеся случаи нападения на учителей «влекут не только значительное снижение доступности образования, но и умаление особого правового статуса педагогических работников в обществе», отмечается в пояснительной записке.

Ранее Президент России Владимир Путин заявлял, что в стране продолжать делать всё для повышения статуса педагога.

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