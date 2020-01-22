Госсовет Удмуртской Республики 22 января внес в Госдуму законопроект, согласно которому многодетные отцы смогут выходить на пенсию досрочно. Это следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

«В целях смягчения последствий реформы по поручению Владимира Путина для многодетных матерей, родивших трех и четырех детей, была предусмотрена возможность досрочного выхода на пенсию. Главная цель вносимого законопроекта — симметричное смягчение последствий повышения пенсионного возраста для мужчин», — говорится в законопроекте.

Днем ранее глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал о том, что благодаря изменениям в пенсионном законодательстве страны на пенсию в 2019 году вышло на 355 тыс. человек меньше. Он отметил, что с 2021 года на пенсию в 56 лет начнут выходить матери, родившие и воспитавшие четырех и более детей. А с 2023 года, по его словам, матери троих детей смогут уйти на пенсию в возрасте 57 лет.

16 января президент России Владимир Путин заявил, что закрепление в Конституции обязательной индексации пенсий необходимо для того, чтобы никто не мог отказаться от этого в пользу других приоритетов. 14 января Минфин раскрыл сроки доработки проекта о накопительных пенсиях.

С 1 января 2019 года в России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве, предусматривающие поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 60 для женщин.