Предложение разрешить регистрировать супружеские союзы и расторжение браков через портал «Госуслуг» направлено на рассмотрение премьер-министра России Михаила Мишустина. Об этом в субботу, 4 апреля, сообщает RT со ссылкой на письмо председателя Национального родительского комитета Ирины Волынец.

Общественница отмечает, что данное решение было вызвано нестабильной эпидемиологической ситуацией на фоне коронавируса, в результате которой произошли изменения в работе ЗАГСов и Дворцов Бракосочетания на территории России. Волынец считает, что из-за этого многие граждане не могут оформить документы в ряде экстренных случаев, к таким она отнесла беременность, тяжелое состояние здоровья или длительное отсутствие.

Согласно тексту ее письма, многоуровневая верификация портала «Госуслуг» позволяет организовать процедуры по регистрации браков и разводов с оплатой госпошлины дистанционно, исключая те случаи, когда необходимо обращаться в судебные инстанции.

31 марта стало известно о том, что правительство РФ вынесло постановление о необходимости запуска специальной электронной формы для указания фактического адреса россиян, находящихся на изоляции после возвращения из-заграницы. Минюсту было поручено обеспечить при возможности предоставление госуслуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Ранее в Минкомсвязи РФ рассказали об автоматическом открытии больничного листа для всех россиян, прибывающих из других стран.