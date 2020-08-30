Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил до конца года запретить развлекательным заведениям предоставлять своим посетителям услугу караоке из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее письмо парламентарий направил главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко, сообщает RT со ссылкой на копию документа.

Депутат отметил, что многие эксперты, в том числе и зарубежные, связывают караоке с повышенным риском передачи коронавируса, при этом в России по-прежнему ежедневно выявляется более 4000 новых заболевших.

«В целях минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации прошу вас совместно с уполномоченными органами государственной власти субъектов рассмотреть возможность ограничения работы развлекательных учреждений, запретив им до конца текущего года организацию услуг караоке», — обратился парламентарий к министру здравоохранения.

По мнению законодателя, заведения, которым запретят предоставлять гостям услугу караоке, смогут продолжить работу как организации общественного питания.

Ранее российские организаторы концертов обратились в Роспотребнадзор и Министерство культуры РФ с просьбой разрешить проведение мероприятий в стране. В противном случае индустрию ждёт крах, считают они.

Фото: Pixabay, Pixabay License

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