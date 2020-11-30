Для решения вопроса нехватки рабочей силы в связи с эпидемиологической ситуацией в стране необходимо привлекать сотрудников из регионов страны. Еще один способ — популяризация рабочих профессий, сказал РИА Новости член генерального совета «Деловой России» Алексей Мостовщиков. Об этом сообщает «Прайм».

По оценкам газеты «Ведомости», сегодня на территории России пребывает на 0,6-1,4 миллиона (или на 10-20%) иностранных рабочих меньше, чем ранее. Работодатели жалуются на нехватку кадров в сферах, где обычно работали мигранты.

«Считаю, что проблему нехватки работников необходимо решать привлечением соискателей из регионов и пересмотреть квоты привлечения иностранной рабочей силы в строну уменьшения. Важно популяризировать рабочие профессии и помогать предприятиям, работающим в этой сфере и привлекающих не иностранных работников, а российских», — отмечает Мостовщиков.

Он считает, что привлекать россиян к той работе, что ранее выполняли мигранты, за счет повышения заработной платы не представляется возможным.

«В условиях продолжительного коронакризиса, малый и средний бизнес еще далеки от восстановления и не обладают финансовыми резервами», — заявил Мостовщиков.

По его мнению, после того как ситуация с эпидемией восстановится, трудовая миграция начнет существовать в прежнем русле. Однако пока нет точного понимания, когда это произойдет.

Ранее «Рамблер» сообщал, что Россия будет выплачивать пенсии трудовым мигрантам из государств Евразийского экономического союза за наработанный стаж.

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