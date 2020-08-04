Эксперты Министерства финансов РФ выдвинули предложение об увеличении трат в 2021 году на деятельность главы государства и содержание его администрации, сообщает РИА Новости. Речь идет о 14,28 миллиарда рублей.

Таким образом финансисты полагают, что расходы на президента России должны быть увеличены на 88,8 миллиона рублей. При этом они подчеркнули, что в последующие годы уровень трат необходимо последовательно повышать: в 2022 году — на 191 миллион рублей, в 2023 — на 219 миллионов рублей. В результате через два года на главу государства и его администрацию планируется тратить около 14,8 миллиарда рублей.

Между тем эксперты также предложили расходовать больше средств на заместителя председателя Совета безопасности России и разного рода госслужащих. В 2021 году уровень трат должен составить 25,9 миллиарда рублей, а в 2023 году — уже 26,4 миллиарда.

Примечательно, что в Минфине прозвучало предложение последовательно сокращать расходы на деятельность главы правительства и его аппарата: в следующем году — на 191 миллион, в 2022 году — на 374 миллиона, в 2023 году — на 131 миллион. В итоге через два года на премьера и его администрацию планируется тратить 7,6 миллиарда рублей в год.