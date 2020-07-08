Совет по правам человека при президенте РФ предложил отменить штрафы за нарушения самоизоляции, если у этих нарушений не было серьезных последствий. Об этом говорится в докладе СПЧ, опубликованном на сайте Совета.

«Председатель совета Валерий Фадеев предложил отменить все штрафы за нарушение самоизоляции, если эти случаи не повлекли негативных последствий (например, … заражение другого человека)», — цитирует доклад РИА «Новости».

Отмечается, что прощение штрафов никак не повлияет на распространение коронавируса, но значительно улучшит благосостояние семей.

Ранее сообщалось, что партия «Коммунисты России» предложила Госдуме РФ принять закон об амнистии граждан, оштрафованных за нарушение режима самоизоляции. Причиной для такого решения стало финансовое положение граждан в условиях эпидемии и кризиса.

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