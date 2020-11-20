В России предложили программу «золотых паспортов». Минэкономразвития выдвинуло схему выдачи вида на жительство за инвестиции в экономику.

Как пишет «Известия», программа схожа с «золотыми паспортами», которые действуют в Греции и Португалии, на Мальте и Кипре, в странах Карибского региона.

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Чтобы иностранцу получить российский ВНЖ в упрощённом порядке, ему необходимо вложиться в экономику страны любым из предложенных способов. Он может открыть ИП, потратить на него десять миллионов рублей и принять на работу десять граждан России; инвестировать 15 миллионов рублей в российскую компанию старше трёх лет, в которой не менее 25 сотрудников и которая уплатила минимум шесть миллионов рублей налогов; приобрести российскую компанию старше трёх лет и вложить в неё 15 миллионов рублей; инвестировать в работающую в России не менее трёх лет иностранную компанию 50 миллионов рублей и владеть ею; владеть недвижимостью или гособлигациями в России на 30 миллионов рублей не менее трёх лет до момента обращения за ВНЖ.

Ведомство полагает, что эта схема поможет создать новые рабочие места и ускорить обновление экономики России.

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