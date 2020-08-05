Российские центры занятости будут направлять молодым мам, находящихся в декрете, на обучение по востребованным профессиям. Законопроект, содержащий такую норму, одобрило правительство, сообщает газета «Известия».

Автором проекта стала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Согласно документу, молодые матери смогут обращаться в службу занятости не только по месту жительства, но и по месту фактического пребывания. Такой закон поможет женщинам в декрете не только быстрее восстановиться в трудовой деятельности, но и совмещать учебу и семейные обязанности, говорится в отзыве правительства.

В некоторых фракциях отметили, что не все женщины захотят воспользоваться подобной программой. В частности, представители партий указали на то, что у матерей в декрете не хватает времени на работу или учебу. В ответ на это председатель Союза женщин России Екатерина Лахова подчеркнула, что женщины должны сами выбирать, учиться ли им новым навыкам или нет.

Предполагается, что законопроект рассмотрят в сентябре.