Минтранс прорабатывает предложения о внедрении в России приподнятых «зебр», «умных» светофоров с датчиками движения и британской системы «Дружелюбный переход». Изменения в действующие ГОСТы представят до конца 2020 года, пояснили в РосдорНИИ.

Все эти новшества должны снизить смертность на дорогах.

На нескольких улицах в Москве и области уже появились экспериментальные модели перехода, совмещенного с «лежачим полицейским», рассказали в РосдорНИИ. Такие же применяются в США и Великобритании. Такая конструкция снижает скорость потока транспорта на 4–20 км/ч, а общее количество ДТП с пострадавшими падает в среднем на 15%

Подробнее читайте в материале «Известий» 16 февраля.