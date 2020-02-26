Городам, жители которых внесли значительный вклад в победу в Великой Отечественной войне, будут присваивать почётное звание «Город трудовой доблести». Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 26 февраля.

Закон внесён Президентом Владимиром Путиным и принят в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 20 февраля. Согласно документу, городом трудовой доблести может стать город, жители которого обеспечили бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях и проявили при этом массовый героизм. Присвоить почётное звание могут в том случае, если городские предприятия награждены государственными наградами, или если им вручили переходящие Красные знамёна Государственного комитета обороны СССР. Поводом для получения звания может также быть награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги и документально подтверждённые факты трудового героизма жителей в годы Великой Отечественной войны.

Как ранее отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, этот закон крайне важен. «Этим решением мы отдаём дань памяти и подчёркиваем своё отношение к тем, кто обеспечивал Победу 1945 года в тылу: в Челябинске, Ижевске, Свердловске, Горьком, Самаре, Вологде, Оренбурге, — сказал Вячеслав Володин. — Знаю это по своему родному Саратову, в котором в годы войны была сосредоточена значительная часть оборонно-промышленного комплекса — 35 крупных оборонных предприятий: Саратовский авиационный завод, выпускавший самолёты Як-1 и Як-3, нефтеперерабатывающий завод „Крекинг“, шарикоподшипниковый завод, станкостроительный завод. Они отмечены высокими государственными наградами, многим передано на вечное хранение Красное знамя Государственного комитета обороны». По словам председателя Госдумы, «инициируя законопроект о городах трудовой доблести, президент восстанавливает историческую справедливость, подчёркивая значимость для Победы всех, кто ковал её в тылу, и без участия которых она была бы невозможна».

«Единая Россия планирует организовать сбор подписей жителей городов, которые наиболее соответствуют новому статусу. В Городах трудовой доблести установят стелы с изображением герба города и текстом указа Президента о присвоении звания.

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