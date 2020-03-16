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Правительство РФ поддержало появление в России нового дня воинской славы, передает «Интерфакс».

Кабмин поддержал дополнение к закону «О днях воинской славы и памятных датах России» дополняется новой датой — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

При этом из списка памятных дат будет исключена дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».

Законопроект подготовили глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов, а также депутат Госдумы Георгий Карлов и сенаторы Григорий Карасин и Михаил Козлов. В пояснительной записке авторы отмечают, что «победа Советского Союза над Японией в 1945 году внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны».

Как сообщал «Рамблер», акт о капитуляции Японии был формально подписан 2 сентября 1945 года, 3 сентября 1945 года в СССР был введен государственный праздник — День Победы над Японией. В современной России 3 сентября отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом.

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