Электронная очередь в дошкольные учреждения станет прозрачной и будет гарантировать места всем, кто встал на учёт. Закон, направленный на повышение доступности информирования граждан о наличии свободных мест в детских садах, сенаторы приняли на завершающем пленарном заседании осенней сессии.

С 2014 года в субъектах функционируют информационные системы, которые обеспечивают предоставление мест в дошкольных учреждениях, — электронная очередь. Правительственная инициатива, разработанная во исполнение поручений президента, вносит изменения в Закон «Об образовании» в целях повышения информированности родителей (законных представителей) о результатах рассмотрения заявлений на приём в детские сады и последовательности выделения мест. Как рассчитывают в кабмине, после принятия закона электронная очередь станет прозрачной и будет гарантировать места всем, кто встал на учёт.

Для этого услугу по приёму заявлений, постановке на учёт и зачислению детей в образовательные учреждения предлагается включить в сводный перечень первоочередных государственных и муниципальных услуг. Таким образом, будут созданы единые условия для предоставления такой услуги вне зависимости от региона, что существенно снизит коррупционные риски в сфере образования.

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