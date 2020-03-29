В списке дефицитных товаров в России помимо гречки и туалетной бумаги появился еще один — тепловизор стоимостью от 300 до 500тыс. рублей. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал первый вице-президент общественной организации «Российский союз инженеров» (РСИ) Иван Андриевский.

Многие работодатели в условиях распространения коронавируса захотели оснастить свои офисы тепловизорами. Они прекрасно позволяют выявить человека с температурой и отправить его к врачу, до того, как он успеет заразить коллег.

Эксперт отметил, что объем тепловизоров на рынке невелик и «это количество не рассчитано на такую угрозу и такую пандемию заболевания, как сейчас. Можно точно сказать, что на всех желающих тепловизоров не хватит», — уверен Андриевский.

По словам специалиста, сейчас по всей России компании массово скупают тепловизоры и их может не хватить врачам, поэтому их надо отправлять в места большого скопления людей, «а не всем подряд, кто захочет его себе купить».

«Было бы разумно сказать, что тепловизоры – это товар стратегического значения. Желательно, чтобы государство из продажи реквизировало их и раздавало по целевому назначению, чтобы принести максимальную пользу», — считает Андриевский.

Тепловизор — это диагностическое оборудование, которое используется на вокзалах, в аэропортах, торговых центрах и других общественных местах. Спрос на них в России во время эпидемии коронавируса вырос в 100 раз.