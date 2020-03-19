Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), компании «Яндекс» и Mail.ru Group создали альянс по борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте правительства России в четверг, 19 марта.

Новая структура, в частности, должна обеспечить оперативное тестирование населения страны на коронавирус. Среди задач также упомянуты обеспечение промышленной безопасности и бесперебойной работы крупнейших российских предприятий. В проекте поучаствуют ведущие отечественные клиники и сети лабораторий.

Пилотный проект на базе системы российско-японских экспресс-тестов на коронавирус запустят в апреле на предприятиях, которые входят в РСПП. Участники альянса отметили, что эта инновационная система тестирования является одним из наиболее эффективных решений в области диагностики пневмонии COVID-19, которую вызывает вирус SARS-CoV-2.

Она основана на методе изотермальной молекулярной диагностики, который не уступает в точности применяемой сейчас общепринятой технологии ПЦР (полимеразной цепной реакции). Однако новый метод сокращает время тестирования более чем в четыре раза, с двух и более часов до 30 минут.

В этот же день премьер-министр России Михаил Мишустин провел селекторное совещание альянса. Он поддержал представителей альянса, которые предложили внести изменения в нормативное регулирование, чтобы протестировать граждан.

Ранее в четверг в РФПИ сообщили, что Росздравнадзор разрешили использовать эту российско-японскую диагностическую систему. Фонд вместе с японской компанией Mirai Genomics инвестировали в компанию ООО «Медпромресурс». Фирму создали специально, чтобы продвигать этот тест. Запуск диагностики по этой методике планируется в апреле.

По словам гендиректора фонда, партнеры из ОАЭ, Австрии и Саудовской Аравии подали заявки на покупку более 500 тыс. тестов.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 19 марта, число зараженных по всей России возросло до 199. За последние сутки зарегистрировали 52 случая. В Москве болеют 98 человек.