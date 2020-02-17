В России увеличивается число наркоманов нового типа, контролирующих, как они считают, свое пристрастие к психоактивным веществам. Результаты исследования, проведенного Институтом социологии РАН, оказались в распоряжении «Известий» в понедельник, 17 февраля.

Согласно итогам исследования, в России растет число потребителей наркотиков, которые создают видимость законопослушных граждан благодаря формированию механизмов саморегуляции. Они не состоят на учете в наркодиспансерах, не имеют проблем с правоохранительными органами и внешне не отличаются от здоровых граждан.

Таким людям удается справиться с проявлениями физической зависимости. Они признают и принимают психологическую потребность, а также не видят и не хотят видеть негативных последствий своего «увлечения». Однако ученые предостерегают, что видимость безопасного потребления наркотиков иллюзорна. Такой тип наркомании обязательно перерастет через 10–15 лет в тяжелую зависимость, с которой невозможно справиться без квалифицированной медицинской помощи.

«Точно выявить процент граждан, контролирующих потребление наркотиков, невозможно. Тем не менее однозначно можно сказать, что их доля увеличивается, несмотря на данные медицинской статистики о снижении заболеваемости наркоманией в стране», — пояснила руководитель сектора социологии девиантного поведения Института социологии РАН Маргарита Позднякова. Такая ситуация показывает необходимость введения новых форм социального контроля для выявления «новых наркоманов».

Опросы проводилось в период с 2013 по 2018 год по разработанной экспертами методике — они включали в себя анкетирование взрослых людей, школьников и студентов (детали методики ученые не раскрывают). Однако все анкеты были снабжены контрольными вопросами, которые позволяли авторам исследования видеть, когда человек лжет в своих ответах. Результаты таких респондентов отсеяли.Общее количество опрошенных составило более 10 тыс. человек.

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