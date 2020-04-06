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Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить бесконтактное тестирование на CОVID-19 на дому, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Для проведения анализа специалисты Центра молекулярной диагностики используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ Эпидемиологии», — рассказали в ведомстве.

Специалист Роспотребнадзора будет приезжать к заказчику, инструктировать его о том, как самостоятельно взять мазок, и забирать материал на исследование. Тест-система позволяет выявлять коронавирус на ранних стадиях, а также у людей с невыраженными симптомами.

Как уточнили в ведомстве, пока услуга на платной основе будет доступна для жителей Москвы и Подмосковья. В дальнейшем планируется охватить тестированием все российские регионы.

В марте частные лаборатории "Гемотест" и "Хеликс", а также клиника "Медси" начали платно делать тесты на коронавирус COVID-19 в некоторых российских городах. В апреле тесты на коронавирус также начнут брать "Инвитро" и KDL. Последняя будет сотрудничать только с медицинскими организациями.

В Ленинградской области с 1 апреля приостановили тестирование на коронавирус для всех желающих, но сдать анализ можно будет на дому.

Оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщал, что врачи и медсестры стационаров, в которых развернута медицинская помощь заболевшим коронавирусной инфекцией в столице, регулярно сдают анализы.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,13 миллиона случаев заражения, почти 63 тысячи человек умерли.

В России выявили 5389 случаев заболевания COVID-19, 45 человек умерли, 355 выздоровели. Всего, по последним данным, в стране проведено 697 тысяч на коронавирус.

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