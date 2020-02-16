Специальность детского онколога-гематолога зарегистрирована в Министерстве юстиции России, сообщил 16 февраля президент Исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева Александр Румянцев.

«Нам удалось организовать новую специальность, которая давно уже работает на Западе. Это специалист детский онколог-гематолог, который утвержден 16 января этого года Минюстом», — приводит его слова ТАСС.

Румянцев отметил, что такая специализация уже утверждена в Белоруссии, Казахстане, Армении и на Украине, а в мировом сообществе она существует почти 40 лет.

Гематология — направление медицины, которое занимается диагностикой и лечением заболеваний крови, а также нарушений состояния крови при иных заболеваниях, в том числе при раке крови — лейкозе.

Румянцев отметил, что в России, когда говорят «врач-онколог», подразумевают хирурга. Однако в мире это понятие уже давно приобрело более широкое значение: это и терапевт-онколог, и химиотерапевт, и гематолог-онколог, имеющий общую терапевтическую подготовку.

В 2014 году в своей статье «Роль гематологии-онкологии и иммунологии в развитии педиатрии» Румянцев писал, что каждый второй ребенок с онкологическим заболеванием имеет нарушение именно кроветворной системы — этим и объясняется необходимость специализации онколога-гематолога.

По его словам, в настоящее время в России онкологические заболевания диагностированы у 4–4,5 тыс. детей до 18 лет, пишет «Газета.ру». Это порядка 15–17 пациентов на 100 тыс. детского населения. При этом 80% детей удается спасти.

4 февраля директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева профессор Алексей Масчан рассказал «Известиям», что в российских клиниках заканчиваются запасы онкаспара и цитарабина (цитозарома), которые применяются при терапии лейкозов. На следующий день, 5 февраля, Министерство здравоохранения России сообщило, что перебои с поставками вышеуказанных лекарственных препаратов связаны с временным прекращением поставок фармацевтической субстанции цитарабина.