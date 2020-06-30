С 1 октября оклады военнослужащих и силовиков вырастут на 3 процента. Соответствующее постановление во вторник, 30 июня, утвердил российский премьер Михаил Мишустин.

Прибавка к жалованию, в частности, ожидает тех, кто проходит службу по контракту или призыву, имеет спецзвания, бойцов Росгвардии, а также сотрудников ФСИН. Кроме того, зарплату прибавят сотрудникам МВД, пожарным, таможенникам и руководящему составу органов фельдъегерской связи.

Ранее глава Министерства обороны Сергей Шойгу заявлял, что выплаты военнослужащих должны соответствовать окладам специалистов ведущих отраслей экономики. Также глава военного ведомства говорил о военных пенсиях, которые следует индексировать сверх уровня инфляции.

В 2019-м оклады военным и сотрудникам правоохранительных органов повысили на 4,3%.