В России есть запрос общества на доступ к возможностям «виртуального правосудия через личные гаджеты». Об этом заявила первый замглавы Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, передает «Парламентская газета».

Рукавишникова рассказала, что сенаторы Андрей Клишас и Алексей Русских подготовили соответствующий законопроект, который находится в стадии активной доработки и обсуждения.

Согласно законопроекту, граждане России могут получить доступ к участию в судебных процессах онлайн с использованием видеоконференцсвязи на личных гаджетах.

На сегодняшний день граждане могут участвовать в судебных процессах по видеосвязи только из других судов — по месту жительства или нахождения участников процесса. Законопроект даст возможность участвовать в процессах из любой точки — из дома, офиса, поездки и т.д.

Чтобы воспользоваться такой возможностью, необходимо будет заблаговременно уведомить суд, направив заявление и документы.