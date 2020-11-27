В России следует создать систему поддержки семей «Семейный индекс». С такой инициативой, как сообщает RT, выступила депутат Государственной думы Елена Строкова.

Некоторое время назад она направила обращение с соответствующим предложением вице-премьеру Татьяне Голиковой (курирует социальную политику). В нем она назвала «Семейный индекс» инновационной системой поддержки и поощрения семей, основанной на показателях деятельности семьи как ячейки общества.

Парламентарий предлагает поощрять семьи льготами, например, уменьшением процентной ставки по ипотеке или скидками на приобретение товаров российского производства, в зависимости от размера «семейного индекса». Он будет складываться из показателей, напрямую связанных с улучшением демографической ситуации и качеством развития нового поколения, например, рождения детей, их участия и победы в различных соревнованиях и конкурсах, окончанием ими школы, колледжа или вуза с отличием, получением дополнительного образования.

По задумке Строковой, программа «Семейный индекс» будет выстроена по уровневой системе — чем выше индекс семьи, тем больше льгот она получает. Депутат выразила уверенность, что внедрение системы будет стимулировать семьи ответственнее подходить к процессу воспитания ребенка и его всестороннего развития, улучшит демографическую ситуацию и качество развития нового поколения россиян.