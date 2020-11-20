В среднем результат теста на коронавирус должен быть готов за два-три дня, его можно получить в поликлинике или на сайте Госуслуг. Некоторые пациенты получают анализы не вовремя. В связи с этим в России было решено запустить горячую линию для жалоб на задержку результатов тестов на COVID-19.

Теперь, если пациент не узнает о наличии или отсутствии у себя вируса через 48 часов после сдачи мазка, он сможет обратиться за помощью. Горячая линия начнет работать с 21 ноября. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». «Санитарные правила федеральные, они распространяются на все субъекты Российской Федерации и на все организации, независимо от формы собственности», — прокомментировала она.

Напомним, по данным оперативного штаба по состоянию на 19 ноября, число случаев заражения коронавирусом в России с начала пандемии достигло уже 2015608. Общее число выздоровлений на данный момент составляет 1526656, летальных исходов — 34850.

Ранее Анна Попова заявила об ухудшении ситуации с COVID-19 в России. «Но постепенное нарастание и ухудшение ситуации очевидно. Для того чтобы остановить ситуацию, нужно всем соблюдать правила», — отметила она.