Глава Минкульта России Ольга Любимова заявила, что число модельных библиотек, которые создают в стране в рамках национального проекта «Культура», возрастет примерно в 1,5 раза. Об этом сообщает ТАСС.

«Знаю, что в регионах с огромным интересом молодежь относится к модельным библиотекам. Ведь они выглядят очень стильно и современно. К тому же, есть возможность воспользоваться высокоскоростным интернетом, получить дополнительную информацию или просто посидеть в тишине», — отметила министр.

По ее словам, в 2020 году на на создание библиотек выделено из федерального бюджета дополнительно 410 миллионов рублей. Конкурсный отбор прошли еще 62 библиотеки для 34 субъектов России. Всего до конца года появится 172 модельные муниципальные библиотеки в 66 субъектах страны.

В нацпроект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно целям проекта, до 2024 года планируется оснащение школ искусств и училищ музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами, создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.