В Пермском государственном национальном исследовательском университете изобрели тест-систему для диагностики рака простаты при помощи углеродных наночастиц, сообщили в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

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По словам учёных-биологов, на поверхности углеродных частиц находятся распознающие элементы, которые могут образовывать связи с мишенью. С помощью анализа становится возможным распознать простатспецифический антиген, повышенное содержание в крови которого свидетельствует о возможности развития рака простаты.

Принцип работы нового анализа подобен тесту на беременность, отмечают эксперты.

— Тест-полоска помещается в исследуемый образец, например, в плазму крови. При положительном результате появляются две окрашенные точки или полоски, а при отрицательном — одна, — говорится в сообщении.

Ранее специалисты Бирмингемского университета разработали новую технологию для диагностики рака предстательной железы. Они используют синтетический материал углевода, чтобы создать пресс-форму гликана — сахара крови, который способен присоединяться к белковым молекулам.

В структуре онкозаболеваемости мужчин в России рак простаты находится на втором месте. По величине прироста заболеваемости этот вид рака вышел на первое место.

Рак простаты развивается в периферических отделах предстательной железы, поэтому проявления опухоли обнаруживаются на поздних стадиях, что сильно затрудняет лечение.