В России может появиться аналог «золотых паспортов». Об этом сообщают «Известия».

Некоторое время назад Министерство экономического развития разработало проект закона об упрощенном порядке получения вида на жительство в России за инвестиции в экономику: за вложение 15 миллионов рублей в российскую компанию, которая существует не менее трех лет, с уплатой от шести миллионов рублей налогов и трудоустройством от 25 человек; за открытие ИП с вложением в дело 10 миллионов рублей и принятием на работу 10 граждан России; за владение в течение трех лет российскими государственными облигациями или недвижимостью в стране стоимостью от 30 миллионов рублей; за владение российской компанией при условии вложения в ее капитал от 15 миллионов рублей или иностранной компанией при условии вложения в ее капитал от 50 миллионов рублей.

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В пояснительной записке к законопроекту сказано, что тот направлен на создание максимально благоприятных условий для привлечения инвесторов, предпринимателей и специалистов высокой квалификации в условиях усиления конкурентной борьбы за них с развитыми странами.

«Предоставление ВНЖ должно быть стимулом для иностранных граждан, заинтересованных во вложениях в нашу экономику, но не формировать ложных предпосылок к получению миграционного статуса», — прокомментировал первый заместитель главы Минэкономразвития Михаил Бабич.

Управляющий партнер юридической фирмы «Борениус» Андрей Гусев высказал мнение, что программа золотых паспортов может быть вполне востребованной.

Менеджер компании BEYOND Residence&Citizenship Екатерина Исаева считает, что она может быть востребована среди граждан стран СНГ, Африки и Ближнего Востока, а старший партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Константин Добрынин — что среди топ-менеджеров, которые регулярно летают в Россию по работе, и граждан тревожных юрисдикций — Африки, Ближнего Востока и Китая.

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