В 2019 году общий годовой тираж журналов для мужчин составил 5,93 млн экземпляров. Это на 52% меньше, чем в 2014 году (11,29 млн). С соответствующими данными Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям ознакомился NEWS.ru.

Вице-президент Союза предприятий печатной индустрии Александр Оськин рассказал NEWS.ru, что категория мужских журналов включает в себя разные направления и тематики — от автомобильных и компьютерных до эротических. Последние, по его словам, практически ушли с рынка печатной продукции.

В этом смысле надо просто понимать, какие журналы уходят с рынка, а какие продолжают пользоваться спросом. Прежде всего, погибли все издания, которые носили эротический характер. Потому что эта информация переместилась в интернет и соответствующие ресурсы. Затем, полностью практически ушли компьютерные издания — их сервис, информация компьютерная также перешла в интернет. Остались издания, которые касаются автомобильных дел, но они по количеству сократились, — пояснил Оськин.

Он отметил, что автомобильные издания дают востребованную практическую информацию. Аналогичное можно сказать и о журналах, касающихся здоровья: несмотря на то, что по этой теме много пишут в интернете, бумажные издания вызывают большее доверие.

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