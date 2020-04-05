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Роспотребнадзор подсчитает количество людей, у которых уже выработался иммунитет к коронавирусу. Об этом в воскресенье, 5 апреля, заявила глава ведомства Анна Попова, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, на следующей неделе будет зарегистрирована тест-система, которая определяет антитела к новому коронавирусу. Попова подчеркнула, что проанализировать данные по иммунитету граждан к вирусу будет возможно примерно через десять дней после старта исследования.

Ранее глава Роспотребнадзора заявила, что Россия пока избегает взрывного роста заражения коронавирусом.

На сегодняшний день в общей сложности в России зарегистрировано 5389 случаев заражения в 79 регионах. За весь период скончались 45 человек с коронавирусом, выздоровели 355.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку новой коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 пандемией. По последним данным, в мире зафиксировано около 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 50 тысяч человек.

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