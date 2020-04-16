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В России выросли цены на лекарства на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает «Коммерсант».

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Собеседник на фармацевтическом рынке рассказал изданию, что поставщики подняли цены на лекарства, в том числе жизненно важные, на 10–15%.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк это подтвердил, отметив, что подорожали имеющиеся у дистрибуторов товарные остатки, так как новые им придется покупать с учетом того, что курс российского рубля резко снизился по отношению к доллару за последнее время.

Директор департамента по внешним связям Stada Иван Глушков объяснил рост стоимости лекарств увеличением расходов из-за падения курса рубля на импортные субстанции, обслуживание иностранного оборудования и прочего. По его словам, производители относятся к этому как к краткосрочному явлению.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что объем продаж лекарств в аптечных сетях в натуральном выражении в среднем снизился на 20% с 30 марта по 5 апреля. Шуляк считает, что по этой причине в ближайшие несколько месяцев цены на лекарства не вырастут еще сильнее.

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