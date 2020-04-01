Все новости на карте

В течение нескольких месяцев цены на молоко и молочные продукты в России вырастут на 7-12%, заявила «Известиям» член Московской торгово-промышленной палаты (МТПП) Марина Петрова. По ее словам, главная причина подорожания — скачки курса валют.

Эксперт уверяет, что на большинстве отечественных предприятий часть производства зависит от импортных комплектующих: оборудования, техники, кормов, упаковки, заквасок и т.д. В связи с ослаблением рубля цена на них вырастет, что скажется на себестоимости производимого товара.

Ожидается, что питьевое молоко подорожает на 3-5%, кисломолочные продукты на 5-7%, сыр и сливочное масло — на 10-12%.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что цены на смартфоны во втором квартале 2020 года поднимутся на уровень от 10 до 20%. По словам аналитиков, подорожание гаджетов спровоцировано скачками курса валют и угрозой распространения коронавируса.

Видео дня. Дыры в полу: школьники показали грязные туалеты