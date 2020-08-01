В России с 1 августа подорожал газ. Об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), опубликованном на официальном портале правовой информации.

Для населения стоимость газа выросла на три процента. Это связано с индексацией оптовых цен. Для других категорий потребителей, например, для бизнеса, повышение составит 2,99 процента.

В условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, выдвигались предложения о заморозке цен, но в итоге их все-таки решили поднять. Изначально повышение цен планировалось еще в июле, но сроки сдвинули.

Также с 1 июля в стране выросли накопительные пенсии: их подняли на 9,13 процента. Изменения коснулись 80 тысяч российских пенсионеров.