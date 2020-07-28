Нюансы внесудебного банкротства для граждан разъяснило Минэкономразвития. Обнулить долги по упрощенной схеме без долгой тяжбы смогут даже те, у кого нет прописки.

Процедура внесудебного банкротства и форма заявления, которое нужно для этого заполнить, описана в проекте приказа Минэкономразвития. Правила начнут работать уже с сентября этого года. Воспользоваться процедурой упрощенного банкротства смогут граждане, накопившие от 50 до 500 тысяч рублей долгов. Идти с повинной в такой ситуации придется не в суд, а в ближайший к дому МФЦ. Главное, вспомнить всех, кому должен, и указать в заявлении.

Рассматриваться заявление должника будет бесплатно. Но важно бумагу правильно заполнить, иначе придет отказ. Писать заявление следует только ручкой с синими, черными или фиолетовыми чернилами. Можно и заполнить все графы на компьютере, но здесь творчество не приветствуется: шрифт исключительно «десятый» или «двенадцатый». И бумагу экономить даже самым обедневшим должникам не следует. В правилах сказано, что двусторонняя печать заявления о банкротстве не допускается. А вот отсутствие прописки или хотя бы регистрации по месту пребывания – вовсе не беда. В таком случае достаточно будет указать лишь регион, без конкретного адреса. Пакет документов для запуска упрощенного банкротства тоже минимальный. Потребуется только паспорт, СНИЛС и ИНН, если он у гражданина есть.